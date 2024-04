“Наистина имахме желание да се случи това правителство. След изборите нещата няма да бъдат кой знае колко по-различни, но те могат да бъдат много влошени за сегашния некоалиционен формат. Ако тогава общият брой на депутатите ни е под 121, какво правим? Ще имаме нужда официално от трети коалиционен партньор” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на СДС Румен Христов.

Той коментира и провалът в преговорите. “Министрите, които присъстваха в кабинета “Габриел” и които впоследствие подписаха декларация за несъгласие за участие в този кабинет преди 9 месеца са поели ангажимент за 18 месеца. Беше договорено, че само тези, които не са се справили в ресорите си ще бъдат обсъждани и сменяни. Не виждам защо те са изненадани. И после се учудвам, че част от тях казват, че нямат нищо против да останат в следващия кабинет. Значи в кабинета на Мария Габриел не може, а в кабинета на господин Главчев - може. Малко съм раздвоен спрямо техните оценки”, каза още Христов.

Цялото интервю с Румен Христов може да чуете в прикачения звуков файл.