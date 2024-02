“След ротацията СДС заяви, че може да участва, ако в кабинета има политически фигури” Това каза в ефира на bTV Radio лидерът на СДС Румен Христов. “Нееднократно сме заявявали, че министърът е политически пост и отговорността, която носи едно политическо лице винаги е по-голяма и значима, отколкото един експерт. Става все по-вероятно това мнозинство да изкара пълния си мандат. Двете големи цели, от които няма да се откажем са влизането на България в еврозоната от 1-ви януари 2025 година и пълноправното членство на България в Шенген. Няма да търсим възможности за развалянето на това мнозинство”, допълни той.

Цялото интервю с Румен Христов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.