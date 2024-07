„Делян Пеевски прави това, което прави винаги, предава хората, които до момента са го подкрепяли и издигали, и разрушава структурите, които така или иначе са попаднали в неговия обсег на действие. Това започна още от Младежкото НДСВ, където той започна развитието си като политик, минете през икономическите му експерименти в млекопреработката, минете през Булгартабак, КТБ, и накрая стигне и до ДПС. Тук ми се струва, че няма да му се случи вариантът, който си беше намислил, въпреки това ситуацията в ДПС съвсем не е за подценяване. Не може навсякъде, където отидеш да правиш едно и също ида си мислиш, че си най-великият и най-умният, нали си спомняте как се беше изтъпанил 2013г. като шеф на ДАНС? Как изведнъж си повярва, че може да е шеф на ДАНС. Сега си е повярвал, че може да бъде шеф на ДПС и кара по същата линия. Не мисля, че Ахмед Доган и доста други хора в ДПС ще му позволят по този начин да си купи и ДПС, защото той това прави – купува хора.“ Това коментира пред bTV Radio Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката и член на Националния съвет на БСП, по повод разделението в ДПС.

По отношение на ситуацията през 2005-та година и съставянето на кабинета на Сергей Станишев с третия мандат на ДПС, Овчаров посочи:

„Беше постигната договорка и за правителство с втория мандат – на НДСВ. И то без ДПС. Само че тогава Георги Първанов не позволи на това правителство да се случи, защото ДПС му бяха нужни за евентуален негов втори мандат като президент. Тогава именно, ако се беше случило правителството без ДПС, много неща в България щяха да се случат по съвсем различен начин. Но тогава нещата бяха достатъчно ясни и чисти. Ние бяхме подписали едно ясно и кратко споразумение за това как ще се прави – коалиционно споразумение, бяхме изработили механизъм, по който се разпределяха властовите ресурси, той беше съответен на изборните резултати, затова беше 3:5:8, и един кратък механизъм за това как се вземат решенията в МС, в зависимост от това дали всички ги подкрепят, как се отлага вземането на решенията, в случай, че някоя от политическите сили не е съгласна и как следващия път се преминава към гласуване на спорното решение. Но до такива случаи се е стигало много малко.“

Относно сглобката, невъзможността за постигане на съгласие за разпределението на позициите във властта в края на кабинета Денков, и бягането от подписване на споразумение, Овчаров каза:

„Нали си задавате въпроса защо в България избирателите станаха 30%? Да, клише е това, че политиката е мръсна дума. Че морал в политиката на практика няма. Но хората не могат и не искат да бъдат непрекъснато лъгани. Не искат да избират хора, които на следващия ден ги мамят, ги предават, които обещават едно, а на следващия ден правят друго. Аз дълго време се сърдех на приятели, които викат – за кого да гласувам? В крайна сметка за кого да гласуваш? За Бойко Борисов и за Делян Пеевски? За тези, които под формата на евроатлантическо правителство крият новата коалиция, новата платформа, на която ще се разпределят порциите във властта? Тя сега вече не е магистралите, сега са вече големите инфраструктурни газови проекти. Ще правим хранилището в Чирен. И никой не казва защо и поради каква причина наклонените сондажи са заменени отново с вертикални? За 100 милиона лева по-малко. Ще правим вертикален коридор, за който никой не знае къде ще отива природният газ и от къде ще идва. Но 580 милиона ще бъдат заровени отново в земята от Главболгарстрой. Някой ще каже – ама те и БСП не подкрепят. Ами БСП още повече няма да я подкрепят, защото БСП е със статута на различната партия, на моралната партия, партията с идеали, която 133 години е била специалната, особената партия, бита, убивана, но се е изправяла, но с морално предимство пред всички останали, че се грижи не за себе си и за собствените клиентели, а за бедните, отрудените и т.н. Стана така, че БСП е вкараха в същия този наратив. Всичките лъжат, всичките мошеници, всичките статукво. И затова Корнелия трябваше да си тръгне още преди 3 години.“

На въпрос дали оставката на Корнелия Нинова решава проблема, Овчаров заяви:

„Начинът, по който беше направен превратът в БСП, на практика преврат, който върна цялата клиентела – и на Делян Пеевски, и на Бойко Борисов, и на Румен Радев – първата и втората генерация клиентели да ръководят партията. Това е път за никъде. Ако имаше все още хора, които гласуваха за БСП, те гласуваха, защото БСП поне остана партията, която беше срещу паралелната държава, срещу сглобките, срещу модела Борисов и т.н. Сега и БСП става една от многото партии на тезгяха, които се продават – дали на парчета или на цяло.“

За вариантите за съставяне на програмен, експертен кабинет с третия мандат, Овчаров каза, че не мисли, че ще се стигне и до този вариант, макар че за него това е единственият работещ: „Тази идея за третия мандат, предложена от БСП за експертно програмно правителство, с ясно определени задачи и определен срок, в който тези задачи да бъдат изпълнени от експерти, а не от политически фигури, е идея, която беше предложена от БСП още преди година и половина. Тя за съжаление и тогава не срещна разбиране, и сега според мен, макар че вече много от партиите повтарят на практика същото, дали ще го наречеш техническо, експертно, програмно, на спасението – това е същото. Нали си спомняте какво ви казах – че безсрамието е първият признак на глупостта, много от големите партии, включително и Бойко Борисов, и ГЕРБ, си повярваха, че те са се върнали на политическата сцена. Не са се върнали .Те загубиха 140 000 гласа. Следващите губещи на следващите избори ще бъдат те. Те си мислят, че са непробиваеми. Как ще са непробиваеми, като са загубили повече, отколкото БСП е загубила? И техните хора търсят морал и истина. Борисов си е повярвал, ДПС и Пеевски са си повярвали, те са голямото Добро утро, ПП не знам – не мисля, че те ще влязат в коалиция с партии като Възраждане.“

Цялото интервю с Румен Овчаров можете да чуете на звуковия файл.