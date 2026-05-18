„Според мен тя е абсолютно готова да превземе света, стига да взема правилните решения и да може да казва не. В момента тя е в един период, в който трябва да се научи да казва и не, и да избере най-доброто за нейното бъдеще, защото то със сигурност ще бъде голямо, аз това абсолютно вече го вярвам и ако мога да кажа едно нещо, то е, че аз й благодаря за това, което направи за България.“ Това каза в ефира на bTV Radio Рут Колева, след победата на Дара на Евровизия.

„Дара ни върна надеждата. Това, което тя направи абсолютно сама, бих казала без институционална подкрепа, изцяло подкрепена от публиката и нейния екип, и нейния хъс и талант, направиха нещо историческо. Тя постигна абсолютно исторически успех, който има шанс да промени средата не само в България, но и в целия регион. Аз честно казано бях хората, които много се надяваха и много й стисках палци, защото много я харесвам. Аз я харесвам от преди да се появи още в първия риалити формат, в който участваше, тя е наистина много талантливо момиче, но една от причините да застана зад нея и да я подкрепя публично беше, защото виждах това съмнение, този негативизъм, докато аз когато чух песента и видях видеото, си казах уау, това отговаря на всичките критерии за Евровизия. Това има тотален шанс да спечели. Аз съм жури в един от сайтовете, които правят класации за най-добри песни за Евровизия, имах шанс да чуя всички песни, трябваше и да ги оценя и няма да ви лъжа, Бангаранга беше най-силната песен, която отговаря на самия формат и на идеята на този конкурс. Истината е, че не вярвах, че победата й ще бъде чак толкова убедителна и наистина размазваща, тъй имаше съспенс и малко напрежение накрая, седях със сълзи на очи разтреперена, и когато видяхме всички каква е разликата между нея и втория участник, това е нещо, което не се е случвало. Аз не знам дали има такава разлика между победителя и втория в историята на Евровизия. Така че – абсолютно безапелационна победа, изцяло нейна, само нейна. Тук никой друг няма заслуга. Имат заслуга разбира се феновете й, които са я подкрепили, огромна заслуга имат българите в чужбина, но тя постигна този успех сама. И ние трябва да си научим, че представете си какво би било, ако ние подкрепяхме талантите, подкрепяхме музикантите, подкрепяхме културния сектор. Би могло да бъде абсолютен разцвет, защото талантите ги има. И ние това го видяхме още в предварителната селекция. Защото Дара наистина сияе, свети, но имаше други талантливи артисти, които биха се представили също добре на Евровизия. Така че имаме потенциал, аз това го вярва с цялото си сърце.“, посочи още Рут Колева.

След Евровизия, тя се надява се и очаква по-добро разбиране от страна на държавата към артистите и по-добро финансиране.

„Тъй като все пак новият министър на културата идва от entertainment-сектора, бил е телевизионен продуцент, така че това всъщност е една много добра комбинация, тъй като имаме човек, който знае силата на телевизията, тъй като Евровизия е песенен конкурс, но това е телевизионен формат. Всъщност силата на Евровизия е, че го гледат стотици милиони души по света. Така че, аз виждам предпоставка за едно добро развитие на това, което се случва в момента. До момента, особено последната година имаше тотален блокаж и неразбиране от страна на институциите какво значи музика, култура, изкуство, инвестиция в култура и музика, аз не идвам от някакъв държавен сектор, но виждам как функционира музиката и индустрията музика в останалата част на Европа, и ние определено не функционираме по този начин. И до някаква степен това ни е силата, защото успяваме да родим такива успехи, без никаква държавна подкрепа. Представете си какво би станало с голяма държавна подкрепа или с някаква нормална държавна подкрепа. Тук абсолютно ще процъфти. Другото нещо, което е важно да спомена, тъй като до преди броени часове бях в Северна Македония, и там медиите поздравяват Дара, поздравяват България и имат приятно отношение на тази тема, но ми направи впечатление, че имаше статии, които казват, че София е на 4 часа от Скопие, това е най-близкият град, където някога се е провеждала Евровизия, и хората по някакъв начин започват да се организират. Ако Евровизия се проведе в София, това е град, който е между 3 и 5 часа от всички големи градове в региона – Белград, Букурещ, Истанбул, Солун, Скопие. Ние сме доста в центъра, Евровизия не е идвала в нашия регион 20 години. Ако не се лъжа, последният път е била в Белград, преди това е била в Гърция и Истанбул. Така че, икономическият принос и това, което ще видим като ползи ще бъдат нещо абсолютно невиждано. И това за пореден път показва, че музиката е страшен икономически двигател. И това не е само в България. Една инвестиция в покачване на нивото на музикалния сектор, на музикалните концерти, и на изпълнителите, инвестиция в техния износ, експорт, могат да донесат огромни ползи на държавата и се надявам, че това, което се случи с Евровизия, най-накрая ще светне лампата на властимащите, че ние губим от това, че не инвестираме повече в музика.“, каза още Рут Колева.

Целия разговор за българския успех на Евровизия и как той ще повлияе върху видимостта на музиката от нашия регион, можете да чуете на следващия звуков файл.