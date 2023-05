“ПП-ДБ не трябваше да представят своя проектокабинет сега. Това беше пораженческо и показа едно желание да се съобразяват с Борисов, което те не искат да показват” Това каза в ефира на bTV Radio журналистката Ружа Райчева. “Те поначало нямаха добри варианти, но ходовете които изиграха един след друг не бяха последователни. Това обърка хората и даде на Борисов перфектна ситуация да излезе много отговорен и днес да е обиден”, допълни тя.

