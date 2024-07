“Фактът, че ДПС гласува разнопосочно за кабинета на ГЕРБ, това е нещо безпрецедентно” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Ружа Райчева. “И тази война, която започва между Ахмед Доган и Делян Пеевски или поне заявките за нея днес бяха доста сериозни. Вътрешната чистка в ДПС предвещава големи трусове в целия политически пейзаж, защото ДПС са сериозна част от него”, допълни тя.

Цялото интервю с Ружа Райчева може да чуете в прикачения звуков файл.