“Начинът, по който беше изпълнен мандатът подрива допълнително доверието между двете парламентарни групи” Това каза в ефира на bTV Radio политологът Ружа Смилова. “В момента играта е за това да се прехвърли отговорността, че отиваме на избори. За ПП-ДБ ще бъде истинско предизвикателство да не подкрепят кабинет с техни министри. Но би било и предизвикателство да подкрепят кабинет, който не е съгласуван с тях. Те са поставени пред доста сериозна дилема. Основната игра е да се прехвърли отговорността изцяло на едната страна. Очевидно, че когато две страни не се разберат, отговорността за неразбирателството е и на двете страни. Но тези, които играят силово, поставяйки ултиматуми носят по-голяма отговорност”, допълни Смилова.

Цялото интервю с Ружа Смилова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.