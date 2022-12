В дните преди коледните празници е време за равносметка за отминаващата 2022-ра. Годината, в началото на която светът точно започна да си отдъхва от ковид пандемията, и в ранните часове на 24 февруари се събудихме с новината за войната в Украйна. Война, с която светът съжителства вече 10 месеца. Инфлацията, скокът на цените, енергийната криза са част от предизвикателствата, които трябваше да преодоляваме през 2022-ра. А във вътрешнополитически план се случи поредната смяна на властта. Правителството на Кирил Петков беше свалено с вот на недоверие в парламента, след като партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ оттегли подкрепата си за кабинета. 2 месеца и половина след изборите на 2 октомври, все още няма формула на властта. Първият мандат за съставяне на правителство, който получиха от ГЕРБ-СДС, очаквано се оказа неуспешен. А президентът остави за догодина връчването на втория мандат на Продължаваме промяната. Година, в която отново останахме извън Шенген. Седмици наред едни от водещите новини в държавата бяха свързани с полицейски гонки с мигранти. А полицаи платиха с живота си за опазване на сигурността на страната.

Обзор на събитията през годината направихме с журналиста и главен редактор на „Дневник“ Велислава Попова и с рекламиста Радослав Бимбалов.

„Все още оставям възможността да бъде направен опит за реализиране на правителство с третия мандат, като там изглежда по-вероятно, ако той бъде връчен на Български възход. Според последните ни информации обаче президентът едва ли ще даде третия мандат на партията на бившия си близък съветник и вероятността е мандатът отново да отиде към БСП, което прави тази възможност за правителство доста по-трудна, въпреки че отново смятам, че не е невъзможна. И тук решението зависи от комбинацията на различни интереси и искането да останат под някаква форма или да се завърнат на власт. Като ще бъде преценено от това какво биха загубили и спечелили участниците и доколко подобно правителство отново, примерно с мандат на БСП, но представено като експертно, за да ни преведе през зимата, и да ни спаси от определени неща, за всеки от тях ще носи позитиви или негативи, защото от една страна никоя от политическите сили не иска да има избори, от друга, всички се държат като в предизборна кампания. Така че засега вероятността да има избори изглежда по-голяма.“, коментира главният редактор на „Дневник“ Велислава Попова.

„Всъщност според мен е крайно време президентът да подходи откровено и честно и да връчи третия мандат на ДПС, защото – нека само да си припомним, Сергей Станишев стана министър-председател навремето именно с мандат на ДПС. Не знам защо в момента всички се страхуват да кажат, че ДПС желае властта, включително и ДПС и щом толкова я желае и иска да управлява, нека да го направят. Встрани от шегата, иронията и сарказма, истината е, че всички ние много се вълнуваме за това дали ще има избори напролет, но политическите формации, които в момента пренареждат изборите и Изборния кодекс, видяхме по какъв арогантен начин, всъщност се вълнуват най-вече от изборите през октомври. Защото за тях местните избори са много по-важната и по-сериозна стъпка от усвояването на следващите милиарди, което ще дойдат от Европа.“, заяви рекламистът Радослав Бимбалов.

Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.