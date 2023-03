Какви цели стоят зад изнесения тревожен сценарий на финансовото министерство за състоянието на държавата и ще има ли ефект върху изборите? Темата коментираха в предаването „Важното, казано на глас“ социолозите Добромир Живков и Кольо Колев. От министерството заговориха в сряда за затягане на коланите, и предложиха данъчни промени и рязко орязване на разходите, за да се намали огромният бюджетен дефицит, който се очертава от 6,9 процента. Появиха се заглавия, че държавата е пред фалит, а министър Росица Велкова теоретично допусна, че може да се стигне до промяна на курса лев-евро. След това самата Велкова обясни, че държавата не е пред фалит и няма риск за валутния борд.

„За съжаление тук можем да предвидим определени политически цели, което – ако тази хипотеза допуснем като валидна в конкретния случай, не говори никак добре за българската политическа сцена като цяло не би следвало служебното правителство да излиза с подобни макар и може би пуснати контролирано новини в публичното пространство, разбира се поради рисковете, които носят подобни заявки, излизащи от финансовото министерство. Слава Богу, БНБ реагира светкавично и даде своята оценка за подобни изявления. А от друга страна редица икономисти също така се изказаха, че това в края на краищата не отговаря на истината в такава степен, в каквато е, защото ясно е, че финансовото състояние като цяло, предвид инфлацията и социалните разходи, които бяха направени миналата година особено, вероятно са влошили в някаква степен финансовата картина. Но без да сме експерти, ако го тълкуваме разбира се само като политическо изявление, то това би следвало да се приеме като намеса в политическата кампания от актьори, които априори не би следвало да имат такова въздействие“, коментира социологът Добромир Живков.

„В случая можем да привидим опит за политическа намеса в предстоящите парламентарни избори – тук ето служебният министър казва – ето гледай в какво състояние са оставили държавата. Но за мен специално това е по-скоро белег на глупост и некадърност, отколкото белег на някакви далечни политически цели. Поради простата причина, че един министър би трябвало да бъде не само специалист в своята сфера, но и да си дава сметка какво, къде и как говори и какъв ще бъде резултатът от неговите действия. Да, без съмнение има проблеми с разходите, които не се покриват от приходите, да, в резултат от редица действия, които са предприети по един или друг начин, само че във всичко това няма нищо фатално. Да, едно семейство се опитва да харчи повече, отколкото получава. И големият родител казва – чакайте, ще стане лошо, ако продължавате така. Само че освен всичко това, министърът трябва да си дава сметка за по-широкия отзвук на неговите думи. Да си дава сметка, че има и други неща извън сферата на финансите, на бюджета и всичките тези неща, и да си мери внимателно приказките. Нещо, което в случая не наблюдаваме. С цел да уплашим, да кажем – много лошо става, трябва да се вземат мерки, но тук се пресолява манджата до голяма степен. Създава се абсолютно ненужна и паника, и страх в голяма част от хората – толкова ли сме зле, гледай какво става. Това влияе разбира се и върху големите финанси. Едно е утре да кажеш – трябва да взема заем, съвсем друго е да кажеш – ужас, съвсем сме умрели, нямаме никакви пари, дали ще може да ни дадете заем? За мен случаят е по-скоро резултат на глупост, а не на целенасочено желание за въздействие върху политическите процеси в страната“, посочи социологът Кольо Колев.

Целия анализ на социолозите Добромир Живков и Кольо Колев на събитията от седмицата в интервю за водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.