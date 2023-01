За възможните варианти преди връчването на третия мандат и за политическите коментари по темата разговаряхме с журналистите Сибина Григорова и Лилия Цачева.

Сибина Григорова: „Това, което ме изненадва е, че всъщност има реакция от вицепрезидента. Ние чакахме през цялото време Румен Радев да намекне, да каже официално на кого смята да даде мандата в понеделник, а човекът, който говори с коментар, това е Илияна Йотова. Проверих сайта на Президентството и новината е качена там. Също ме изненадва и това, което е казала – че биха дали мандата на онази политическа сила, която ще продължи свършеното от служебното правителство. Това вече според мен е интересната тема за дискутиране – доколко това трябва да се случва, тъй като всички ние знаем, че служебните правителства са една особена форма на конструкция, правена с цел само да се отиде до избори, но това да се продължава политика на някое служебно правителство, за първи път го чуваме“.

Лилия Цачева: „Идеята, че някой трябва да продължава политики на служебен кабинет звучи доста екзотично, до този момент не сме имали такъв прецедент, което е абсолютен факт. Освен това от служебните правителства не се очаква да прокарват политики, те би трябвало да са временни и за малко и да поддържат функциониране на институциите, докато се появи редовно правителство в рамките на политическо мнозинство в действащия парламент. Аз не съм изненадана толкова от намека обаче, че президентът ще си избере някой, който по-скоро застава на неговата политическа позиция поради една причина и тя е, че всъщност според Конституцията третият мандат е единственият случай, с който директно се дава формална власт на президента да влияе върху политическия процес. И тъй като 48-то НС съвсем не изглежда като нещо, което може да произведе мнозинство, на мен по-скоро ми изглежда, че президентът трябва да даде някаква политическа заявка, тоест да тълкуваме на кого ще даде третия мандат според неговата представа как трябва да изглежда политиката – нещо, което и Конституцията предполага да направи в тази ситуация“.

