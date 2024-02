“Колкото повече се руши доверието в съдебната система, толкова по-криминогенната среда се създава” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на Съюза на съдиите Татяна Жилова. Тя коментира и настояването на Съюза на съдиите в състава на комисията на ВСС за Нотариуса освен членове на Съдийската колегия да бъдат включени и съдии. “Когато обществото няма доверие в съдиите си и в прокурорите си, възниква изключително добра хранителна среда за всички криминални субекти да действат безнаказано. Общественият контрол и отвореният формат е една гаранция да не се замитат проблемите. Нещо, което поражда съмнения за криминално или политическо влияние по дела и съответно ако има съдии, които са се подавали на криминални или политически влияние - трябва да бъде разкрита истината и да бъдат предложени конкретни решения. Това може да стане само с открити действия, в които участват представители не само на ВСС. Този състав на ВСС е с изчерпан кредит на доверие. Колко пъти цялото общество е имало възможност да се убеди, че ВСС не е предприел адекватните мерки? Ако искаше нещо да свърши този ВСС, той можеше да свърши много работа. Допускането на представители на съдебната власт и прякото включване на съдии е полезно и ще даде именно тази представителност”, допълни тя.

Цялото интервю с Татяна Жилова може да чуете в прикачения звуков файл.