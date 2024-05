“Има желание да бъде решен проблемът с висшите учебни заведения, но въпросът не е решен” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на образованието проф. Сергей Игнатов. “Ректорите се борят за справедливост и може би по-висока издръжка на университетите. Дори 2100 лв. да стане заплатата на асистент, вижте колко е средната заплата за страната, а в София е над 3 000 лв. Тоест пак ще бъде под средната заплата за страната. Смятам, че протестиращите имат право и въпросът им още не е решен. Проблемът е, че сегашното правителство наследи неподготвени решения от предишното правителство. Как вдигаш заплати, ако не са предвидени в държавния бюджет? Намираме се в един омагьосан кръг”, допълни той.

Цялото интервю със Сергей Игнатов пред водещата Лили Ангелова чуйте в прикачения звуков файл.