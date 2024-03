Част от теоретичното обучение за кандидат-шофьорите да може да се провежда онлайн, а в школите да се водят електронни дневници. Това са част от идеите за промени в учебната документация, които преди дни бяха обсъдени от експерти. Анализа на предложенията на Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка, можете да чуете на звуковия файл.

