В ход е преразглеждане на Европейския регламент относно правата на пътниците с въздушен транспорт. Ако предложенията бъдат приети ще се увеличи времето, в което авиокомпаниите няма да бъдат задължени да плащат обезщетение при закъснял полет. Какво предвиждат промените и как биха ощетили клиентите чуйте от Богомил Николов - председател на асоциация “Активни потребители” пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.