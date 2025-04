„Това е единственият начин да бъде сложен обективен ред по отношение на проследяемостта по агрохранителната верига. Целият проблем се състои в това, че търговците спекулират със завишени цени, тъй като никъде в момента никой не проследява на каква цена тръгва от производителя, дали тази продукция там, където минава не се подменя и всъщност през колко ръце преминава. Затова този закон е изключително важен, тъй като първо защитава интереса на първичните производители, там, от където тръгва – той гарантира мястото им в търговската верига от една страна, гарантира, че тяхната продукция няма да се изкупува под себестойност, което е изключително важно и е една от причините до този момент българските производители да намаляват – именно това, че се спекулира от търговци, от прекупвачи, от преработватели, които по всякакъв начин със своите механизми, с които разполагат, а те са много – когато се договорят помежду си, когато установят картелно или монополно положение. Не случайно визирам в този момент владеещите над две трети от пазара на пресни храни и фреш маркета – търговските вериги, които са няколко и те доминират. Така че за крайния потребител е изключително важно той да получи на една отлична, конкурентна цена един добър продукт. И това може да стане само когато се регулират тези надценки. Имайте предвид от нашата практика – ние проследяваме на много продукти, които произвеждаме, до крайния клиент – той стига понякога и на 200 и на 300 процента, защото няма контрол по тази агрохранителна верига. Ние получихме пълна подкрепа от всички колеги от секторите – и животновъдство, млекопроизводство, плодове и зеленчуци, оранжерийно производство, зърнопроизводство, така че този закон е изключително важен за всички крайни потребители, за всички български производители на първична продукция. Той е напълно необходим, защото ще внесе пълен ред в този хаос, който към момента има. Казвам хаос, защото никой не може да сложи ред на тези цени, които наблюдавате.“ Това каза в интервю за bTV Radio Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ , по повод законодателните предложения за таван на надценките на определени храни от производителя по цялата верига на доставки, до крайния потребител.

„Като млад човек в сектора, това, което аз забелязвам е, че изключително много хората, особено българите, искат български плодове и зеленчуци в магазините. Търсят ги, но за съжаление не ги намират. На всичкото отгоре се спекулира, че цената е висока. И тук се прокрадва един въпрос – как цената на нещо, което не се допуска до големия пазар, е висока? Другото нещо, което ме интересува – как може, виждам плодове и зеленчуци от Перу, от южноамерикански държави, как такава продукция стига на толкова ниска цена и се пласира на 10-12 000 километра до нашите регали? Каква хранителна стойност има тя за крайния потребител? Това са едни от основните теми, най-важните, които в цялата дискусия се изпускат.“, посочи Марк Цеков, главен секретар на камарата, който е и млад фермер. Марк е учил в Германия, но е решил да се върне в България и да се занимава с биологично производство.

Целия разговор за законодателните предложения и проблемите на земеделските производители у нас с Цветан Цеков и Марк Цеков, можете да чуете на следващия звуков файл.