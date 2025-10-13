Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предлага таксата за посещение при личен лекар да скочи на два етапа – от ноември да се плаща 3,90 лева, а от догодина - около 6 лева. “Тази такса има много функции,  които престанаха да съществуват с нейното замразяване преди много години.  Таксата е съфинансиране от едната страна.  От другата страна води до ограничаването на множеството посещения  в кабинетите на личните лекари,  които затрудняват посещението на други пациенти,  които са решили в това време, че имат много сериозна нужда,  но нямат достатъчно време да изчакват пред вратите.” Това каза в ефира на bTV Radio д-р Гергана Николова. “Това винаги е било част от ограничаване на свърхпотреблението. Скоро посещението при личния лекар ще бъде на цена по-ниска,  отколкото е билета за градския транспорт в София.  Това го приемаме по някакъв начин като недобра оценка на всичко,  което се прави в нашите кабинети.”, допълни тя.

Цялото интервю с д-р Гергана Николова може да чуете в прикачения звуков файл. 

 