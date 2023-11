“Няма как да се разпадне управляващото мнозинство вследствие на резултатите от изборите като приключи вторият тур, независимо какви са те. Ако ГЕРБ затвърди хегемонията си в местната власт, ако вземе Пловдив и Варна позицията му ще има по-голяма тежест в некоалицията”, каза в ефира на bTV Radio политологът доц. Иво Инджов. “Апетитите на ГЕРБ за контрол над властови позиции за право да налагат вето ще нарастват, същото важи и за ДПС. След като се приеме бюджетът и минат конституционните промени, наближава ротацията. Надали някой ще тръгне да разваля правителството. Хоризонтът на спокойствие, въпреки сблъсъка на местните избори е до евроизборите догодина”, каза още той.

“Тази управленска конфигурация е на принципа на орел, рак и щука - помежду им няма друго идеологическо разбиране, освен общото геополитическо разбиране. Въпреки вътрешнополитическите дразги, този фактор не се е променил. Тази управленска конфигурация се случи въз основа на външна заплаха, поради руската агресия в Украйна”, каза Петър Кичашки от Института за модерна политика.

