Ще бъде ли туширано напрежението от последните дни между Продължаваме промяната-Демократична България и ГЕРБ-СДС? Ще помогне ли предложението на втората политическа сила за подписване на документ със заглавие Механизъм за гарантиране на реформаторската програма, в който са заложени 7 гаранции, или ще се стигне до оставка на кабинета? Как скандалите в прокуратурата са свързани със скандалите в политиката? Има ли потенциал Иван Гешев на политическата сцена? Анализа на темите от седмицата на политолозите Цветанка Андреева и Христо Панчугов можете да чуете на звуковия файл.

