Преди дни социалните партньори обсъдиха на заседание на Тристранния съвет предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване. Целта на промените е натрупване на повече средства за осигурените лица, като те ще могат да избират как да бъдат управлявани парите им, и в зависимост от тяхната възраст и от избора им, средствата ще бъдат инвестирани по различен начин. За хората до 50 години се препоръчва динамичен инвестиционен профил. За тези от 50 до 62 години балансиран, а от 62 до 65 – да са осигурени в консервативен фонд.

Ще доведат ли тези промени до по-високи пенсии и какво трябва да знаем за мултифондовете? Това разясни Ася Гонева, консултант „Социална защита“ в КНСБ и председател на Надзорния съвет на НОИ.

„Не е задължително когато лицето е на 25 години да избере най-високорисковия фонд, а може да избере както балансирания, така и консервативния. Разбира се, когато говорим вече за хората, които са в предприятията и които са вече осигурени в пенсионно-осигурителни дружества, тук нашето настояване и прецизно ще следим този процес е абсолютно всички да бъдат анкетирани с тази специална анкета, която ще се разработи като формуляр от Комисията за финансов надзор и всички пенсионни осигурителни дружества трябва да направят възможното, включително с допълнителни консултации на място който дойде, хората да си попълнят анкетите, за да могат дружествата да придобият представа за тяхната нагласа и да направят своя информиран избор. Има нещо, за което ние единствено настояваме и то е свързано с характера на тези подфондове, за които стана дума. Ние смятаме, че за да има ефект от избора на най-интензивния фонд, който ще бъде с най-разнообразни инструменти, които носят по-висока доходност, за да може да се получи ефектът от този избор, от консултациите, които направихме, считаме, че трябва да има ограничение за престой в рамките на този фонд, за да може наистина да се реализират целите на тази инвестиционна политика, която е разработило дружеството и която му е била одобрена от КФН. Затова нашият акцент е първоначалният избор за новопостъпилите и за тези, които са вече в дружествата, но вече след това смятаме, че трябва да има по-строг ред защото сегашната свобода всяка година да се местят и от дружество в дружество, и от подфонд в подфонд, не е нещото, което приляга на мултифондовата система. Дори си позволявам да не го наричам свобода, а слободия, защото по тази начин няма как да се получи гаранцията от наличието на мултифондове и от по-големите възможности, които се дават в еднопо-голямо ветрило от инвестиционни инструменти. При по-балансирания фонд срока, за който ние настояваме и ще продължим да работим, там престоят може да бъде и по-малък, може да бъде 3 години. Всички, които са избрали първоначалния избор, по-страхливо са постъпили, не са искали да рискуват, ако има такива, които са избрали консервативния, впоследствие са се консултирали, успели са да си променят мнението, само при тях смятаме, че след една година могат да си сменят подфонда и управляващото дружество. Ние обвързваме смяната на подфондовете със смяна и на дружеството. Тази възможност всяка година да се променя едното или другото не се обвързва с идеята за съществуване на подфондовете.“, обясни Ася Гонева, консултант „Социална защита“ в КНСБ и председател на Надзорния съвет на НОИ.

