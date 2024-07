Европейската комисия обяви в понеделник, че рекламният модел "плащане или съгласие" на Meta не е в съответствие със Закона за цифровите пазари. Kaкво означава това за потребителите и бизнеса, чуйте от интервюто с преподавателя и маркетолог Георги Малчев пред водещата Лили Ангелова.

