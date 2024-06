Ще има ли успех предложената от Борисов формула за експертен кабинет с премиер и министри на външните работи и на отбраната, излъчени от ГЕРБ? Кои формации биха застанали зад такова правителство? Дали след оставането в опозиция Продължаваме промяната-Демократична България ще могат да възстановят част от загубените гласове на този вот? Чуйте анализа на политическата ситуация след изборите, който направиха Добромир Живков, социолог от "Маркет линкс" и Кольо Колев, социолог от агенция "Медиана" в ефира на bTV Radio - на следващия звуков файл:

