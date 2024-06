„Надяваме се МВР да даде тази информация и също така се надявам да не разчита на самия Брендо да разкаже как е влязъл, тъй като чухме и такова намерение от страна на Вътрешното министерство той да каже защо се е върнал. При всички положения този случай отново повдига въпроса за охраната на нашите граници и изобщо за начина, по който хора, които се издирват влизат на територията на страната. Слуховете твърдят, че той се е върнал преди днешния ден. Прави впечатление, за мен това беше изненадващо, че Банев се появи с бургаски адвокат, дълги години по делото му в България негов защитник беше адвокат Ина Лулчева, която се оказа, че няма връзка през последните години с него и буквално научи от моето обаждане сутринта, че той се е върнал. Като прибавим към това и появата на един сайт, който го чакаше в 7,30 пред Централния софийски затвор, „Флагман“, от който видяхме кадрите, институциите дължат отговор на въпроса какво се е случило. Вторият въпрос е защо Банев е решил да се предаде доброволно, какво го е преобърнало, след като толкова години се укриваше, стана ясно, че през 2021г. е получил украинско гражданство, тоест той е смятал да уреди живота си по друг начин, отчитайки и това, че в Украйна Конституцията пази украинските граждани и те не биват предавани по искания за екстрадиция, но виждате как една ранна среща в затвора сериозно преобърна дневния ред в страната и почти изцяло засенчи основната политическа новина. Аз много се забавлявах с това видео, тъй като явно се оказва, че в България няма отработен механизъм за предаване на хора, които искат да се предадат, тъй като видяхме, че служителят от затвора не знаеше какво да прави, когато на вратата почука човек, който беше решил да изтърпи наказанието си.“ Това коментира журналистът от БНР Силвия Великова за появата на Брендо и доброволното му предаване на българските власти, за да изтърпи 6-годишната си присъда у нас. Евелин Банев има още 2 присъди – в Италия и Румъния.

По отношение на хипотезите защо Банев се предава точно сега, може ли да става въпрос за провалени сделки за наркотици и за заплаха за живота му, Силвия Великова посочи: „Възможно е и това, да не забравяме, че през 2013-та година около приключването на делото му в България на една от инстанциите в Софийския градски съд беше отвлечена дъщерята на Евелин Банев-Брендо и тогава стана ясно, че определени сили, чиито интереси вероятно той е настъпил, го предупреждават. Тогава детето слава Богу беше върнато, днес то е голямо момиче и се твърдеше, че това е станало срещу много пари. После информациите донесоха, че семейството на Банев се е изнесло от България, но въпросът защо сега може да получи отговор само от него. Изглежда вероятна тази версия, с която се съгласиха днес от МВР, че за него е по-сигурно да бъде в затвора в България, отколкото да е някъде на свобода. Прави впечатление, че от 2023г. бяха правени няколко пъти опити тук да се финализира въпросът с неговия статут и с тези общо 3 присъди, които има. Съдът тогава отказа да се произнесе и да обедини тези присъди. Като казвам да обедини, според българското законодателство да му определи едно общо наказание, каквото щеше да бъде 20 или малко повече години затвор. Явно той е обмислял да прекара някаква част от живота си в затвора, преценявайки, че това ще е по-сигурно за него. За Брендо се говори от години, че е много влиятелен в този бизнес. В този бизнес има много интереси, както можем да предположим, хората, които стоят зад тях са готови на всичко, за да ги защитават.“

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.