“Реакциите на убиеца на Ферарио Спасов в социалните мрежи показват, че този човек и неговото семейство са живели така в последните години, че се чувстват абсолютно безнаказани. Тук идва и въпросът кои са те и откъде имат тези средства” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Слави Ангелов. “Този човек е на 24 години, а колата е доста скъпа. Аз съм почти сигурен, че този човек е безработен. Има твърде много публикации, без да са получили официално потвърждение, че той е от семейство, което се е занимавало дълги години с телефонните измами”.

“Много въпроси има около инцидента, при който загина Ферарио Спасов. Убиецът му е освободен по-малко от 24 часа след като става инцидентът и той е арестуван. В една нормална държава арестът не бива да бъде наказание, то е само някакво средство на процеса и на разследването. Само, че ние не сме нормална държава - много често в България арестът се оказва единственото наказание. За мен е необяснимо защо е освободен преди да са изтекли тези 24 часа от задържането му. Второ, не му е отнета книжката”, допълни той.

Цялото интервю със Слави Ангелов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.