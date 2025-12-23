„Тези промени са направени в интерес на детето, в момента в България има над 150 000 деца, които израстват само с единия си родител, защото когато има спор и несъгласие кой да упражнява, когато има този емоционален заряд, който има в началото на разделите, обикновено децата биват повече при единия родител приоритетно и нямат достъп до другия родител. Така че това със сигурност ще бъде в интерес на детето, защото то ще има достъп до двамата си родители.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Слави Несторов, основател на Фондация „За споделено родителство“.

„Тези деца са създадени с любов и когато ние се опитваме да нараним другия човек, другия родител, нараняваме една част от себе си, нараняваме детето. И също, че всяка война има начало и край. И нека да помислим какви ще бъдат отношенията ни след края на войната, когато всичко е затихнало. Нека когато воюваме, да помислим за бъдещето, защото бъдещето са нашите деца и аз вярвам, че с тези промени в Семейния кодекс ще има по-добро бъдеще за нашите деца.“, посочи още той.

