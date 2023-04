Колко голяма е вероятността в 49-тото НС да се сформира управленска коалиция и какви са полезните ходове на политическите сили, според изборния им резултат? Чуйте коментара на журналистите Мира Баджева и Сибина Григорова пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас”.

Your browser does not support the audio element.