„Тогава, когато някой си намисли да смени директор на болница, веднага се изваждат финансови проблеми.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият директор на Пирогов Спас Спасков, по повод одита на болницата, с който излезе министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков. Одитът показва финансови нарушения в лечебното заведение. От друга страна в писмената си позиция шефът на болницата д-р Валентин Димитров твърди, че болницата е на печалба. В отговор на въпрос дали би освободил директора на „Пирогов“ заради констатациите в доклада, министър Хинков каза: „Изглежда не“.

„Доколкото проследих съобщението, което излезе от директора на Пирогов и екипа, реални финансови проблеми в болницата не съществуват, следователно трябва да се направи някакъв независим одит, който отново да излиза извън политическите дрязги. Тук не мога да изкарам някакъв личен проблем, ние сме наблюдавали смени на директори на болници поради лични проблеми между министъра и съответния директор. Тук въпреки че и двамата са работили в Пирогов, проф. Хинков доста отдавна е работил и те не са се засичали двамата по едно и също време, така че изключвам на 100% вероятността да има някакъв личен проблем между тях. По-скоро смятам, че се прави опит за подмяна с някой, който се очаква, че ще бъде по-лоялен към сегашното министерство.“, каза още Спас Спасков.

