“Ако бъдем част от 49-то НС, няма да имаме предразсъдъци към нито една от парламентарните групи. Това е парламентарна технология” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат и лидер на НДСВ Станимир Илчев. “Тук не трябва да има нито емоции, нито преувеличения на идеологическите различия. Обществото следи дали се прави компромис с идеологическите различия или не. Те са важни, но не може да се започва с тях. Представете си, че избегнем контакт с една парламентарна група и след това се наложи да чуем упрека, че те са били готови да приемат част от нашите послания или, че принципни положения в тяхната програма съвпадат с нашата програма. Това би било пропуснат шанс. Не бива да ни плаши технологичния подход, защото много често той е единственият възможен”, каза още Илчев.

Цялото интервю със Станимир Илчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.