Конгресът на БСП може да направи всичко – това е висшият орган на партията, който има всички права да прецени какво е политически полезно и необходимо за партията. Така евродепутатът и бивш лидер на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев коментира в интервю за bTV Radio споровете дали конгресът може да смени ръководството на партията, след като мандатът на Корнелия Нинова изтича през 2024г.

На въпрос дали той самият ще поиска оставката на Нинова, Станишев отговори:

„Аз съм сигурен, че ще се намерят достатъчно хора, които да поставят този въпрос. Пак казвам – топката е в делегатите на конгреса. Дали те ще се окажат на нивото на отговорността, с която са натоварени, защото делегат на конгреса не е привилегия, това е най-вече отговорност. Защото ти вземаш решение за бъдещето на твоята партия. В голяма степен и за бъдещето на левицата.“

Станишев коментира и дали той самият има амбицията отново да се кандидатира за лидер:

„Аз съм казвал, че за мен най-важното е да видя екип от хора, които са готови да работят и да изведат БСП от това жалко състояние, в което се намираме, защото няма как да не ни боли, и само на тази база може да стане промяна. Трябва да сме наясно, много лесно се пада надолу, много лесно се губи доверие, много трудно се възстановява. И това ще изисква къртовски усилия, много срещи, работа с хората за формиране на реални политики, а не лозунгарство и това няма да е лесен процес, и тук един човек не може да направи чудеса.“ На въпрос дали ако има екип и подкрепа, би бил готов да се кандидатира за лидерския пост, Станишев отговори:

„Този въпрос в момента не стои пред мен“.

Бившият лидер на ПЕС каза преди дни, че ще положи усилия да се събудят съпротивителните сили за спасяване на БСП, а днес посочи, че има съмишленици за това.

„Мисля, че имам много съмишленици в партията, те стават все повече, дори хора, които в продължение на последните години подкрепяха сегашния председател и линията, която беше наложена от ръководството осъзнават, че тя е безперспективна, защото за съжаление БСП падна на безпрецедентно ниски нива на подкрепа и въпреки това, след няколко предсрочни избора продължава да се казва – всичко е наред, вървим напред. Е къде напред? На всеки от последните 4 избора имаме намаляване на реалните гласоподаватели при това значително. Ако сравним с 2017-та година, когато г-жа Нинова успя да загуби изборите, но все пак с 950 хиляди гласа, сега има 230 хиляди гласа. И всеки, грижещ се за бъдещето на левицата трябва да си зададе въпроса къде са тези 700 хиляди гласа, които подкрепиха преди 5 години БСП и защо, намирайки се в опозиция почти през цялото време, претендирайки, че си алтернатива на ГЕРБ, не си спечелил най-малко тяхното доверие, да не говорим за допълнителните потенциални гласове. Това е големият въпрос, който стои пред делегатите на конгреса и тук отговорността е на делегатите на конгреса да вземат нещата в свои ръце и да покажат на обществото, че знаците, които ни дават избирателите, не гласувайки за БСП или не отивайки на изборите, са разчетени, и че се прави нещо да се възстанови това доверие. И това няма да бъде решено с магическа пръчка. Трябва да се покаже волята на конгреса. Иначе в последните 2 години Националният съвет, който е изключително важен орган, беше обезличен и се превърна в гумен печат на решения, които вече са взети или огласени. И за съжаление той не изпълнява своята функция да коригира, ако вижда слабости на ръководството. И това би трябвало да го направи конгресът. Така че – нещата са в ръцете на делегатите и ще видим дали има воля за спасяването на партията от днешното много тъжно положение. И всякакви опити на сегашното ръководство да обяснява как някой друг затрил партията и какви велики подвизи са направили – ти обясни с какъв талант си успял да загубиш 700 хиляди гласа, а не търси някъде другаде проблема. Защото винаги проблемът е някъде другаде. Дали в президента, който обвиняват, че пречи, дали в служебните правителства, дали в коалиционните партньори, дали в машинното гласуване, навсякъде, но не при нас. Значи нещо не е наред“, каза още Сергей Станишев.

Бившият лидер на БСП и на ПЕС заяви също, че има информация, че на много места се сменят делегати на конгреса по служебен начин. „В отделни случаи, ако хора са напуснали БСП, има основания за това, но то си има специална процедура, трябва да минат по целия цикъл на избиране на тези делегати партийните организации и структури. Сега се прави по-скоро служебно това, за да се напасне мнозинство на конгреса, което да е комфортно за ръководството. Но пак казвам – с всякакви апаратни трикове можеш да постигаш партийни цели. Не можеш да привличаш гласове с това. Защото погледнете дневния ред на конгреса – дали той отговаря на дневния ред на обществото – защото това е въпросът дали една партия е адекватна в момента на очакванията и на своята отговорност пред избирателите си дори. Ние ще говорим за нова програма. За нов устав. Това какво означава – че ние се занимаваме със себе си. Основният извод, който може да се направи, че програмата от 2008-ма е валидна, няма принципни различия.“

Според него това се прави, за да се създаде формален дневен ред: „Имитация на дейност, вместо да се обърнем към това ,което ни предстои, а ни предстоят след 2 месеца избори. С какво отиваш пред твоите граждани? Каква е твоята оценка за управлението съвместно с ПП и останалите партии, с които си бил в коалиция? Нищо от това не се засяга, но ще си говорим за устав, вътрешнопартийни механизми, които избирателите абсолютно не ги вълнуват.“

Станишев е на мнение, че трусовете и противоречията в партията я правят по-слаба преди изборите: „Само че има един принцип – атмосферата в една партия се задава от ръководството. Това ръководство в последните години затвори вътрешнопартийния диалог, всяка критика или забележка се възприема като вражеска дейност и постоянно се бори с някакви вътрешнопартийни врагове, които да са удобни извинения за поредна загуба. Ами можеш да караш така, но е безперспективно и безсъдържателно ,защото няма как един социалист да е доволен от резултатите, които имаме и затова трябва да се носи отговорност от тези, които отговарят за резултатите. При това не е единичен случай. Говорим за 4 избори подред. С перспективата на петите да имаме пак нещо подобно, което ще ни бъде представено пак като успех, че не сме паднали по-надолу. Ами това е абсолютно ненормално състояние за една страна, най-бедната страна в ЕС, в която има толкова обективна необходимост от леви и социални политики. Но БСП не се възприема като такава“.

„В момента това дали ще има правителство след поредните избори ще зависи от това какви сметки си направят партиите за местните избори. Тоест местните избори ще бъдат определящи за поведението на партиите. Дали ще преценят, че по-добре да бъдат в управление, или да атакуват местната власт от позиции на опозиционна към някакво управление политическа сила, ще определи дали ще има в крайна сметка правителство, което е много жалко, защото в крайна сметка не се отговаря на очакванията на хората. А хората, гласувайки за различни партии, все пак очакват хората да намерят някакво сечение, някаква платформа и програма, което да позволи България да има легитимно правителство с парламентарно мнозинство. И да се променят реалностите към по-добро и да се посрещнат всички кризи – икономическа, инфлация, въпросът за сигурността на доставките, въпросът за променящите се политики на европейско ниво. Предишният парламент, подчертавайки колко е важен Планът за възстановяване, не се приеха основни закони, свързани с получаването на тези пари. Реформи, които очевидно са необходими. Това подкопава доверието в цялата политическа система и делегитимира демокрацията. Това е изключително опасно и трябва да го разберат и политическите партии“, коментира още Сергей Станишев.

За действията на правителството за оказване на помощ за пострадалите райони в Турция:

„Оценявам ги като навременни и естествени, защото добрият съсед се познава по време на беда и нашата южна съседка за съжаление претърпя огромна трагедия с това земетресение, толкова хиляди души са загинали, много са ранени, и мисля, че българското правителство първо действа бързо, без колебания, изпрати спасители, самолети Спартан, екипи от ВМА ще се включат в помощта, екипи на Пожарна безопасност и защита на населението, техника – това е, което трябва да се прави в такива трагични случаи. Същото мога да кажа и за европейския съюз, защото той активира специален координационен механизъм за реакция при кризи, което ще осигури достатъчно подкрепа и много страни също така индивидуално действат и това е нормалното, човешкото отношение и като хора, и като съседна държава“, коментира Сергей Станишев.

За работата на служебния кабинет по овладяването на кризите:

„Според мен служебният кабинет си върши добре работата, в рамките на своите пълномощия, защото един служебен кабинет има ограничени възможности за законодателни инициативи и реализацията им, но като текуща дейност определено е по-скоро положителна оценката за неговата работа .Разбира се, има и много фактори извън България, които влияят – например цените на горивата, доставките на газ, защото това е международен пазар, където общата позиция на ЕС в дадения случай също помага да спаднат нивата на цените в сравнение с това, което беше миналото лято и да може България да договаря по-добри условия. Тоест създава се един общ координиращ механизъм и усилие, които да помогнат на всички страни.“, посочи Станишев.

За битката срещу обедняването на хората:

„Това наистина е ключово, защото наблюдавайки поведението на политическите сили последните седмици оставам с впечатлението, че дневният ред на партиите много рязко се различава от дневния ред на хората, защото хората най-много ги вълнуват цените, техните доходи в тази криза, нивото на инфлацията как да бъде овладяно, направено поносимо и разбира се, социалната политика. Това са ключовите аспекти, докато партиите в парламента повече се концентрират върху други политики и особено върху разговорите – неуспешни за формиране на правителство. Това всъщност е големият провал на този парламент и на политическите сили, че пак не успя да състави правителство, което дискредитира партийната и политическата система. От тук се раждат и всякакви идеи за президентска република. Аз се притеснявам, че самият процес на изборите ще мине на популистка вълна. Не с предложения на конкретни работещи решения в една или друга сфера, най-вече икономиката и социалната политика, а едни ще гонят еврото, визирам Възраждане и ще се опитат да мобилизират електорат по тази линия, други като ИТН – за президентската република, трети ще акцентират върху темата Северна Македония, за да събират пак гласове, а не да решават проблеми. Тук е големият дефицит на българската политическа система в момента – че не се занимава с реалните проблеми и не предлага работещи решения, замества ги с други теми, които да създадат някаква инерция в тяхна полза. В крайна сметка отблъскват по-голямата част от избирателите. Всяка партия като че ли се е окопала в своя окоп, говори само на твърдите си избиратели и отблъсква периферията, която търси работещи, прагматични решения, които да засягат интересите на хората и да ги защитават в крайна сметка“, заяви Сергей Станишев.

За перспективите за приемането ни в Шенген

„По отношение на Шенген, това, което се прави от 2 държави в дадения случай – Нидерландия и Австрия, е безобразие. Защото нееднократно, в това число и миналата есен, ЕК даде оценка за нашата подготвеност. Ние изпълняваме условията за членство в Шенген. И ако такива държави, като Нидерландия, която винаги казва – ние, ЕС, сме съюз на върховенството на закона, сиреч на правилата, не изпълнява правилата на самия ЕС определено, защото за Шенген са много ясно разписани правилата какво трябва да направи една държава ,за да е член на Шенген, това е безобразие и дискриминация, бих казал апартейд по отношение на България и Румъния, но това важи и за поведението на Австрия. Така че – тук разбира се, е много важна активната дипломатическа работа, но най-вече трябва европейските институции и другите страни да окажат натиск и върху тези страни да спазват правилата на ЕС“, каза още бившият лидер на ПЕС.

За влизането ни в еврозоната

„По отношение на еврозоната, парламентът не прие закон, който има пряко отношение към критериите за членство в еврозоната, но без легитимно правителство с демократична подкрепа този процес ще бъде затруднен. Защото служебното правителство прави каквото е необходимо, но трудно се възприема от европейските институции като устойчив фактор, отстояващ мнението на България, особено когато постоянно даваме вътрешни сигнали за обратни мнения – визирам инициативата за референдум по този въпрос, която е чиста проба популизъм и използване на страхове на хората. Не, че за тях не трябва да се говори, но ние отдавна нямаме собствена монетарна политика, защото 1997-ма сме приели валутен борд, който ни налага съвсем конкретни ограничения, ние с тази политика не разполагаме, и сравнението с Чехия или Полша е икономически неуместно, защото те съществуват в съвсем друга реалност. Те имат собствена монетарна политика, политика на курсовете на своята валута, ние такава нямаме. Нашият лев е вързан за еврото.“, посочи евродепутатът.

За конференцията „Да съхраним Европа по време на криза“

„В петък, 10 февруари, от 10 часа в конферентната зала на Paradise center организира делегацията на социалистите и демократите, съвместно с Министерство на земеделието, голяма конференция за българските земеделски производители, по една политика на ЕС по пакета „От фермата до трапезата“, което засяга и консуматори, и български производители, както земеделски, така и индустриални, и там има много неща, по които ние трябва да формираме конкретна национална позиция. Не да отхвърляме нещо, което е прието от ЕК и което вече върви като процес на преговори и законодателство, а как да се приемат варианти, които са най- добри и благоприятни за българското производство и българския потребител, които ще ни направят конкурентоспособни в променяща се Европа. Новите кризи – и ковид, и войната в Украйна, създават условия за промени и ние не можем да стоим статични и да си мислим, че това ще ни подмине, а да намерим нашето място. Входът ще бъде свободен. Каня всички представители на земеделския сектор, които са заинтересовани да чуят дискусия с много представители и на ЕС, и на Министерството на земеделието, искам да благодаря на министър Гечев за инициативата, и на много европейски асоциации на производители, които да кажат своето мнение ,защото ние трябва да водим диалог с другите. Трябва да намерим много широки партньорства, за да можем нашия интерес да го впишем в променящата се селскостопанска политика на ЕС, да помогнем на нашите земеделски производители да се ориентират и да им създадем условия да се развиват“, разказа за инициативата бившият лидер на европейските социалисти.

