“На Национален икономически съвет се обсъждаше въвеждане на таван на надценката от 10% за големите предприятия в сектора. Нашите опасения са, че това ще даде конкурентно предимство именно на големите търговски вериги, от което те самите нямат нужда” Това каза в ефира на bTV Radio Станислав Попдончев - заместник-председател и главен финансов директор на БСК. “Въвеждане на таван на надценка означава, че вие насочвате клиентопотока в големите вериги като им казвате, че там ще има поне един продукт от продуктова група, който ще е с надценка не повече от 10%. Какво правят останалите 40 000 малки и дребни търговци в този сектор?”, попита той.

“По-ниската надценка не означава задължително по-ниска цена. Причината е, че търговската верига ще има право да избере кой да е този продукт от продуктовата група. Например, ако условно има сирена от 20 до 35 лв./кг., веригата може да избере на кой продукт от целия този сегмент да е с надценка 10%”, обясни Попдончев.

Цялото интервю със Станислав Попдончев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.