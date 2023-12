“Очакваме ръст на цената на труда през 2024г.”. Това каза в ефира на bTV Radio - заместник - председател на БСК. Натрупалите се през последните 2-3 години множество кризи неминуемо са се отразили върху показателите на фирмите, като всички те бележат драстични спадове спрямо предкризисната 2019 г. Намаляват обемите на производството и продажбите, както и външните пазари. Най-малко засегнати са заплатите, които през 2023 г. се увеличават в 71% от фирмите. Това сочат резултатите от традиционното онлайн-допитване до членовете на Камарата, проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2023 г. сред 784 микро-, малки, средни и големи предприятия от цялата страна и от всички сектори на икономиката.

