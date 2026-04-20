„Абсолютно необходимо е това срамно ограничение, прието освен това в последния момент – само 5 седмици преди изборния ден, да отпадне и то може да отпадне съвсем лесно с един закон за отмяна на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, в който има един единствен параграф – отменя се законът, приет на 27 февруари. Това ограничение, което сегрегира избирателите по някакъв географски принцип е абсолютно противоконституционно, където пише в чл.26 ал.1, че всички български граждани, където и да се намират, се ползват с всички права и задължения по Конституцията, едно от които е правото да избираш. Така че това не трябва и да бъде повод за коментар. Парламентът има нужда от 10 минути да отмени това срамно законодателство и това няма да е лош знак към изборните права на българските граждани в чужбина, а към изборното право, ако парламентът го направи на първата си сесия, веднага след като е избрал председател и са се конституирали парламентарните групи.“. Това коментира в ефира на bTV Radio Стефан Манов, член на Обществения съвет на ЦИК, по повод ограничението от 20 секции в страните извън ЕС, без тези в дипломатическите и консулските представителства.

„Ако се върнем на избирателната активност, тя е рекордна в редица от държавите в Западна Европа, аз проследих специално във Франция. Тук гласувалите са най-много за последните десетина години, които можах да проверя. Такава е ситуацията и в други държави. Това, че не постигнахме историческия максимум от 220 000 гласували извън България е защото имаше драстично ограничаване на секциите във Великобритания, а и в Турция. Иначе в страните, в които нямаше ограничения, постигаме исторически рекорди. Бързам обаче да кажа – ако дръпнем фокуса по-общо, че тези избори не са рекордни за България. Изборите април 2021-ва, от която започна серията от 8 поредни избора в последните 5 години, бяха точно с 3 300 000 гласували, колкото и на вчерашните избори. Тоест виждаме, че след един период на лутане, на отчаяние в избирателя и умора, с връщаме на предходното ниво. То обаче не е онова от 90-те години или от 2009-та, когато гласуваха около 4,5 милиона избиратели. Последните години има и намаляване на броя на населението и чисто демографски и механично. В тази връзка ми се струва, че вчерашните избори протекоха повече от добре от очакваното, от гледна точка и на организация. На вчерашните избори имаше радикално подобряване в редица посоки. Най-накрая се разбра, че в България се гласува не с тъмни стаички, а с паравани. В някои общини изглежда не е стигнал вятърът на промяната и видяхме такива интересни картинки със старите тъмни стаички с перденцата, но в големия брой секции хората можаха да гласуват както е по Изборен кодекс.“, каза още Стефан Манов.

„Ако имахме изцяло машинно гласуване, цялата тази батална сцена на мъкнене на чували, на нощни случки, на отваряне и преброяване отново на сбъркани протоколи изчезват с магическа пръчка, защото знаем – на изборите 2021-ва година, когато имахме само машинен вот в секциите с над 300 избиратели, изборният ден завършваше за 10-15 минути в секционната комисия, която натиска един бутон и излиза отчетът на машината, прикрепя се към основния протокол и се занася в РИК. Тази лекота на обработка на изборния резултат я нямаме заради аналоговия хартиен вот, който виждаме много добре – по никакъв начин не е защитен. Спомняте си в петък – информацията в няколко района, че кочаните с хартиени бюлетини са номерирани неправилно. Виждате какъв проблем може да бъде аналоговото гласуване, а всички са се вторачили в машинното, което тази година беше осветено с много повече прозрачност и гаранции, включително тази забавна сценка с детската отверка в склада, в който се зареждаше софтуерът, която разсмя половин България, защото беше очевидно, че е режисьорска постановка да се влоши доверието в машинното гласуване. Видно е, че хората искат да гласуват машинно.“, посочи още Стефан Манов.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.