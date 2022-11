Гласуването и хартиени бюлетини, и с машини, може да доведе отново до проблеми с обработването на резултатите от изборите. Това коментира в интервю за bTV Radio Стефан Манов от Обществения съвет към ЦИК.

„Възможно най-лошият вариант е смесено гласуване в една и съща секция, което води неминуемо до трудности в отчитане на изборния резултат, особено ако бъде прието предложението да се сумират гласовете от машинния и хартиения вот от самата секционна избирателна комисия. Този сценарий беше веднъж проигран на изборите на 4 април 2021г. и доведе до катастрофални резултати, от гледна точка на грешки в протоколите и много дълга обработка на изборния резултат в районните избирателни комисии“, посочи Стефан Манов. Той даде и примери за машинно гласуване в Европа.

„Битува лъжливото становище, че никъде няма машинно гласуване в Европа. Това не е така. В Белгия в две трети от страната се провежда машинно гласуване с машини от същата марка и модел като българските машини, и то не от вчера. Последните национални избори бяха 2019-та година. Там избирателната активност за национален парламент на Белгия беше 90 процента. Виждаме, че машинният вот сам по себе си не може да бъде причина за ниската избирателна активност. В Белгия гласуването е задължително, но и в България е задължително по кодекс, но няма санкция за негласуване. Във Франция също има машинен вот. Той не е масов, защото изборната система предвижда кметовете на всяко населено място сами да решават дали да се гласува с машини или хартиени бюлетини, и е факт, че машинният вот се използва в малък брой общини“, каза още Стефан Манов. Той припомни също, че Общественият съвет няколко пъти е препоръчал на ЦИК да бъде направено независимо социологическо проучване, което да изследва причините за отказа на избирателите да гласуват, след въвеждането на машинния вот, за да не се спекулира, че машините са виновни за отлива на избиратели.

По отношение на предложението за отпадане на Обществения съвет към ЦИК, на който е член, Стефан Манов заяви, че този орган се състои от организации с традиции в наблюдението на изборите и е форум, в който могат да бъдат сравнявани различни становища. „Присъствието или отсъствието на Обществен съвет няма да ни попречи да бъдем това камъче в обувката, което сме били последните години – и в обувката на ЦИК, и на законодателя и е един сериозен глас в обществения дебат. Но закриването на Обществения съвет е по-скоро знак – не, че ще спрат нашата дейност, а знак към гражданското общество. Имаме нужда от едно училище по демокрация, по опресняване, защото някои хора са останали с познанията за шофиране в българската политика от 80-те години“, коментира Стефан Манов.

