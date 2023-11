“Хаосът с изборния процес се случи заради много лоша координация между държавните органи и някои доста необосновани решения.” Това каза в ефира на bTV Radio Стоил Цицелков - член на Обществения съвет към ЦИК. “Изглежда, че просто от девет кладенеца се носи вода, за да не се случи машинното гласуване, всички ние оставаме с това впечатление”, допълни той.

Цялото интервю със Стоил Цицелков може да чуете в прикачения звуков файл.