„За съжаление наблюдаваме все още това, което изглежда като контролиран вот. Подадохме сигнали до прокуратурата, до РИК, полиция се намесваше. Нека все пак да успокоя гражданите, че ние се фокусираме върху проблемни места, които са идентифицирани от предишни години като проблемни, където нашите статистически данни показват странно електорално поведение, където журналистическите материали ни казват, че има кандидати, които редовно се опитват да влияят на свободния избор на гражданите. Така че, когато изпращаме наблюдатели на такива места, все още виждаме нагли опити за влияние. Добрата новина е, че изглежда все по-малко са тези феномени, тези случаи, но така грозни. Но докато не бъдат изчистени, ние като общество не трябва да се примиряваме. Друг е проблемът, че докато купеният вот е по-видим, усеща се, корпоративният вот все още има сериозен дял в България и това е нещо, с което няма да могат да се преборят наблюдатели. С такива мерки това не може да се случи. Това може да стане с по-високо гражданско образование, съзнание и с повече възможности за гражданите. Тоест те да не се чувстват застрашени, че ако не гласуват за когото трябва, ще загубят работата си, финансови придобивки, помощи, защото и това го има в България.“ Това каза пред bTV Radio Стоил Цицелков по отношение на наблюдението на Организацията за честни избори – ОЧИ за провеждането на вота 2 в 1.

Цицелков, който е представител на ОЧИ и член на Обществения съвет на ЦИК, коментира и многото сбъркани протоколи на секционните комисии, въпреки предложения финансов стимул от ЦИК от 25 лева за документи без грешка.

„Според мен логиката е малко сбъркана. Това е все едно да дам 25 лева на моя племенник и той да научи таблицата за умножение и деление. Не става така. Тези, които са могли да си попълнят протоколите са получили един стимул, а тези, които не са били подготвени, не са успели да ги получат. Това не работи. Проблемът е - и ние го говорим много отдавна, в отговорността, която партиите не искат да поемат и през цялото време обвиняваме ЦИК, пък не знам кой, пък хората били прости, но факт е, че цялата администрация, СИК-овете, са назначени и излъчени от партиите. Те са изпратили хора, които не знаят български, те са изпратили хора, които не спазват закона. Това са по-редките случаи. В най-честите – това е нашето наблюдение на Обединение за честни избори ОЧИ, аз говоря от тяхно име, защото Общественият съвет още няма обобщени данни от анализите различните организации. Масово грешките са от неподготвеност.“, каза Цицелков.

По повод смяната на членове на секционните комисии в последния момент, Цицелков каза, че са говорили, че е необходима по-различна организация:

„Добрата практика е те да бъдат подменяни само от хора от резервен лист, които също са преминали обучение. И не само обучение, но и тест за компетентност. Защото знаем, че тези обучения са в една голяма зала, в която влиза полицията, четат за пожарната, за безопасността, за логистиката, и в един кратък период едни симпатични дами и господа разказват как се попълват протоколите. Кой какво е разбрал, нямаме механизъм, не е предвидено да установим. Така че тези проформа обучения за тези, които са много мотивирани – да, те ще свършат работа, знаете – както в университета добрите студенти разбират от половин дума, но без изпит няма как да разберем какво са разбрали онези, които стоят на последния ред. Така че, тя топлата вода е открита. Как се доказва компетентност е открито, как се образоват хора, защо обаче така упорито не го правим, аз вече не мога да си отговоря. Ние като общество трябва да изискаме това от политическите партии. ние трябва да изискаме да ни посрещат грамотни хора. А и ние самите като участници в процеса трябва да сме по-критични към самите себе си, защото мен направо ми е неудобно по камерите да гледам интелигентно изглеждащи хора, говорещи добре български, които не са прочели тези указания как да попълнят протокол. И то си личи, че не са ги чели, защото ако са ги прочели, нямаше да се затруднят.“

Цялото интервю със Стоил Цицелков за причините за ниската избирателна активност, кампанията в социалните мрежи и за подема на крайно десни формации в Европа, можете да чуете на звуковия файл.