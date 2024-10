„Контролираният вот на тези избори остава много висок. Сега в момента ще изчакаме – до 5 дни ЦИК ще публикуват отворените данни, както ЕК ги задължи да ги публикуват, всички секционни протоколи ще бъдат качени на сайта. Според различни методологии и маркери за проверка, около 200 хиляди човека, но смятам, че съм консервативен – бих казал, че гласуват по необясним контролиран начин. Съгласете се, че от 157, 155 да гласуват за една партия, не може да е нормално и ние като общество и вие като журналисти, да отделим повече време и да отидем на място, да проучим как са се получили тези резултати.“ Това заяви пред bTV Radio Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК и Обединението за честни избори.

Протоколи от изборите в неделя показват любопитни резултати. В избирателна секция в село Ямино, община Джебел например, от 157 гласували, 155 са избрали една и съща политическа сила.

„Хората там гласуват под някакъв контрол, по някакъв начин някой упражнява сериозен контрол върху тяхното електорално поведение, защото не е нужно да си специалист, за да знаеш, че това не е естествено и не е представително поведение за страната. По-притеснително е, че се случва и в други секции и с други партии. В момента тече нашата проверка, колега от Обединение за честни избори – Очи – Марио Русинов публикува данни. Такива стряскащи данни имат 3 формации, въпросът е да се види в колко секции са те, там има една формация, която е шампион. Става дума за ДПС, ГЕРБ, ПП-ДБ. За ДПС те са основно в Кърджали, имат и малко в Благоевград, за ГЕРБ за повече в Благоевград, имат и в Стара Загора и другаде, за ПП-ДП тази висока концентрация е основно в Хитрино.“, посочи Цицелков.

Цялото интервю за нарушенията на изборите и казуса с оставането на партия „Величие“ под бариерата от 4% за влизане в парламента, можете да чуете на звуковия файл.