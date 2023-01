„Със сигурност комисиите ще бъдат затруднени от промените в правилата за гласуване, вече имаме и практика. На 4 април 2021 година имахме избори, където, помните, даваха в големите секции да си изберем между хартия и машина и после в един от големите РИК-ове в София имаше над 90 процента сгрешени протоколи. Процентът беше висок и за цялата страна като цяло. Тоест тогава, когато трябваше механично само да се съберат числата от машинния протокол, който беше разпечатан от машина, плюс това, което е преброено на ръка, имаше много грешки и инфарктни забавяния, по цели нощи седяха комисии по центровете. Сега, когато трябва на ръка да броят и отрязъците и нямат помощта да сравнят, да препишат от машинния протокол, очакваме да им бъде още по-трудно“. Това заяви в интервю за bTV Radio Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК. Според него проблеми с технологиите могат да предизвикат съмнения за честността на вота и самото вглеждане в технологии, в ролки, както преди се гледаше колко машини в кой склад има, води до снижаване на доверието в изборния процес.

Според Стоил Цицелков, гласовете от хартиените бюлетини и от машините задължително трябва да се броят поотделно.

„ Очакваме ЦИК да се вслуша - в българската експертна общност има консенсус около това, не съм чул досега друго мнение, днес бях на среща с изявени изборни експерти и хора от практиката, бивши членове и председатели на ЦИК. Това са два отделни потока, две отделни технологии и няма логика да се съберат. Няма никакъв проблем да са заедно в общ протокол, както е записал законодателят, но трябва да е ясно кои числа идват от хартиените бюлетини и кои от хартиените отрязъци. Най-малкото, за да може при следващ контрол, когато се извади този машинен протокол от паметта в тези машини, да стане ясно има ли разминаване или няма с разписките. Ако ги смесим, това става напълно безпредметно, което може до доведе до ниско доверие както в хартиените бюлетини, така и в машините. Всеки ще може да спекулира, ако има разминаване с 2-3 гласа от коя технология са дошли. Затова задължително трябва да са разделени – ако се наложи някаква проверка, това ще улесни един одит“, каза още Стоил Цицелков.

Според него със сигурност има хора, които са се отдръпнали от технологиите, но има много избирателите по-скоро не виждат за кого да гласуват, не виждат принципни политики и лица, които да разпознават като свои лидери и това са част от причините хората да не отидат до урните. Вероятно ще се стигне някъде до гласуване само с хартиени бюлетини, ако някоя машина бъде извадена от строя. Дали някои от досегашните привърженици на машините да се откажат да гласуват с тях, заради опасенията, за които говорим, също е възможно, и това ще е повод да бъдат махнати, ако никой не иска да гласува с тях, посочи още Стоил Цицелков.

„Тези машини трябва да се замислим защо ги купихме и какви проблеми искахме да решим с тях, и те решени ли са, ако ги ползваме като скъпи принтери на отрязъци и отново ръце броят, ръце събират, ръце решават дали са валидни. Страхувам се, че може да има лош ефект и да има хора, които да решат да си гласуват по класическия начин, в което няма нищо лошо. Най-важно е да гласуваме. Да излезем и да гласуваме масово. Това е единственият начин всички тези нагаждания на правилата, които се правят, за да може една или друга партия да си увеличи резултата, ние като общество можем да ги минимизираме с масов вот и отговорно гражданско поведение“, допълни още той.

Цялото интервю на Стоил Цицелков за bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.