Машините няма да създадат затруднения на местния вот, въпреки различните видове бюлетини, с които ще гласуват избирателите. Това коментира пред bTV Radio Стоил Цицелков от Обществения съвет на ЦИК.

„Тези машини улесняват по-сложния вид избори, когато има повече видове избори, повече преференции и това беше една от идеите България да иска да закупи машини, ако си спомняме – идеята беше да могат да се организират и местни референдуми – не само за избори да се използват, а и за друг вид гласувания. Идеята е, че те лесно се настройват и могат да произведат различни видове избори, улеснявайки хората“, посочи той.

„Това, което мен най-много ме притеснява не е технологията, а това политическо говорене, което използва технологията. Това, което наблюдавахме и вчера в парламента – използва технологията за политически цели да противопостави една технология на друга. Реално в България проблемите на местни избори са изключително в контролирания вот. Дори да не е само купен, купен е когато можем да докажем трансфер на средства, особено в малките общини – местната власт има много голям контрол и влияние върху живота на хората и дори контролът да не е директен и финансов, е много сериозен и той се отразява на вота.

Особено ако става дума за сравнение с парламентарни избори, практиката това показва – местните избори са най-интересни и местните представители на партиите са най-активни. Тук играят за себе си и макар и подкрепени от една и друга формация, тези избори са съревнование на местни бизнеси и хора, които имат влияние върху обществото. И там някой път надпреварата се решава само с няколко гласа и стимулите са големи“, каза още Стоил Цицелков.

