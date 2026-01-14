„Това е грубо погазване на всички правови норми, на целия опит, който имаме в България, не говоря само за международни стандарти, отдавна сме много далече от тях. Говоря за нашите си български лични преживяни от всички нас стандарти, а именно въвеждане на нови технологии в последния момент, а това е един доклад, който цели да се въведат скенери за хартиено гласуване, което ще запази всичките грешки и възможности за манипулации, които предлагат хартиените бюлетини, умножени по всичката несигурност, с която асоциираме машинно електронно гласуване. Тази теория, че никъде в Европа не се предлага машинно гласуване – това не е вярно. В Белгия гласуват с машини, във Франция гласуват частично с машини, те гласуват онлайн вече, 19 милиона в Германия, 5 милиона гласуваха във Франция, но никъде в света не се използват тези скенери, които сега имаше идея на тази правна комисия днес да минат и да бъдат одобрени, нещо, което е повече от скандално. Цялата експертна общност не е консултирана, ЦИК са получили покана в понеделник, Общественият съвет не беше поканен, аз получих покана днес.“ Това коментира пред bTV Radio Стоил Цицелков, член на Обществения съвет на ЦИК във връзка с проваленото заседание на правната комисия днес, на което трябваше да бъдат обсъждани предложенията за промени в Изборния кодекс и идеите за сканиращи машини.

Целия разговор дали ще бъде постигнато съгласие за 100% машинен вот, както искат ПП-ДБ и за протеста днес,можете да чуете на следващия звуков файл.