„Все по-малко хора са склонни да продадат своя глас, защото са повишили своята политическа култура, вече разбират колко пагубно е това за тях, как това изкривява нашия вот кой ни управлява и чисто по икономически причини – 50 лева не са това, което бяха. Всеки знае в магазина, така че на местни избори бяхме чували на места, имаше слухове, че до 300 лева стига гласът, сега честно казано, не съм чул някъде за повече от 100, но докато няма арестувани и осъдени, това са слухове, така че трудно е да се каже. Но при всички случаи, това, което знаем със сигурност е, че тези, които търгуват с гласове, получават по-голямата част от парите – хората, които имат мрежите. Хората, които продават своя глас вземат малък процент от сумата.“ Това коментира пред bTV Radio Стоил Цицелков, член на Обществения съвет на ЦИК и представител на Обединението за честни избори, по повод днешната полицейска акция срещу изборната търговия и арестите в Бургас.

„За съжаление, този феномен още съществува, видим е. И днес има арести. Добре е, че вече като общество развиваме нетърпимост към това, това е един показател, че сме започнали малко по малко да повишаваме своята политическа култура и да не приемаме този вид престъпна дейност като нещо нормално. За съжаление очаквам отново да има, няма как изведнъж това да свърши. Това е все едно някой да каже, че за един ден ще приключи с корупцията. Много е трудно, но идеята е да се минимизира възможност най-много.“, каза още Цицелков.

От Обединението за честни избори и на този вот предвиждат наблюдение на рискови секции.

„Ние винаги използваме анализ на базата на обществено достъпни данни, набелязваме секции, в които има много странно поведение, изглежда, че хората стимулирани или манипулирани и фокусираме там своето наблюдение, така че и този път ще имаме наблюдатели. Призовавам всеки, които има желание да се регистрира на fairelections.bg, и да се свърже с нас, да бъде регистриран, стига да издържи обучение за компетентност.“, посочи още Стоил Цицелков.

Ще бъдат ли готови машините за изборите и ще има ли затруднения на секционните комисии и на избирателите на вота 2 в 1 – цялото интервю със Стоил Цицелков можете да чуете на звуковия файл.