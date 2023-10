Няма да има сериозен ефект върху инфлацията и пазарите, докато конфликтът между Хамас и Израел е лимитиран. Това каза в ефира на bTV Radio макроикономистът Стоян Панчев от Експертния клуб по икономика и политика. “По-различно ще бъде ако конфликтът се разшири и в него започнат да участват и други страни. Тогава можем да очакваме много по-сериозни сътресения”, добави той.

