“Вече виждаме при кредитите в евро на български граждани увеличение на лихвените проценти и то доста рязко” Това каза в ефира на bTV Radio икономическият експерт от ЕКИП Стоян Панчев. “Такова нещо се случи и при кредитите в лева и това е естествен процес при повишаването на лихвения процент от страна на ЕЦБ. Моето очакване е в бъдеще да видим още по- високи лихви по кредитите, а и по депозитите. То ще зависи колко ще се покачи лихвата на ЕЦБ. Аз използвам като ориентация лихвата по държавните ценни книжа, които се емитират в България. Там лихвата надмина 4,5%, така че някъде в този диапазон очаквам да достигнат лихвите по кредитите”, допълни той. Според Стоян Панчев инфлацията е достигнала своя пик и в следващите месеци темпът ще е по- бавен.

Цялото интервю със Стоян Панчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.