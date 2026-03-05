"Повишаването на цените на енергията и влиянието му върху инфлацията зависи най-вече от два фактора – доколко ще нараснат цените и колко дълго ще се задържат на тези нива. Ако погледнем както петрола, така и природния газ, ще видим, че в момента котировките им са доста далеч от пика, който наблюдавахме след началото на войната в Украйна." Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Стоян Панчев.

"Тогава цените на енергийните ресурси достигнаха значително по-високи нива. При газа те бяха дори около три пъти по-високи от сегашните, а при петрола – почти два пъти по-високи. С други думи, дори при сегашното сериозно напрежение в Близкия изток, цените все още са далеч от тези, които видяхме през 2022 г., особено в периода след февруари – през юни и юли същата година.

Затова основният въпрос е до какви стойности могат да достигнат котировките и за колко време ще се задържат там.

Ако се върнем към 2022 г., когато инфлацията в Европа беше много висока, различни изследвания показват, че около два процентни пункта от нея се дължат на поскъпването на енергийните ресурси. Това означава, че по-голямата част от инфлационния натиск тогава е била свързана с други фактори – най-вече с паричната политика и значителното увеличаване на ликвидността след пандемията от COVID-19 и реакцията на централните банки.

Разбира се, при по-сериозно и продължително поскъпване на енергийните ресурси ефект върху инфлацията ще има. Но моето очакване е, че той няма да бъде толкова голям, колкото много хора си представят.", допълни той.