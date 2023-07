“Скорошно изследване на НСИ показа, че малко под 30% от българите са получили повишение на доходите си в последните две години” Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Стоян Панчев. “Това са хората, които са понесли върху себе си тежестта на инфлацията и в същото време не са имали увеличение на доходите. Увеличението на минималната работна заплата е закърпване на проблема. Единственото дългосрочно решение е да има висок ръст на икономиката и инвестиции които да водят до ново производство”, допълни той.

Цялото интервю със Стоян Панчев може да чуете в прикачения звуков файл.