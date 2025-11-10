“Най-големият риск за бюджета догодина е да продължи тенденцията, която виждаме и от 2025-та, а може би и в някаква степен от 2024-та година, да имаме много големи, в рамките на 8-9%, скрити бюджетни дефицити, които да изглеждат написани на хартия и в прогнозите на Министерство на финансите и в официални документи като 3% или до 3%, но в реален размер да е около 8-9%.” Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Стоян Панчев. Според мен формулата за определяне на минималната работна заплата е много проблематична. Всички бихме искали да можем да си гласуваме една много висока минимална работна заплата, но реалната икономика може да се окаже, че не може да функционира с толкова висока минимална работна заплата. Даже вече виждаме най-различни начини, по които тя се заобикаля.”

Цялото интервю чуйте в прикачения звуков файл.