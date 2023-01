“Вдигането на лихвите по кредитите ще продължи и през 2023г.” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio Стоян Панчев - икономист от Експертен клуб за икономика и политика. “На пазара има залагания докъде ще стигне това вдигане на лихвите. Повечето пазарни играчи виждат забавяне на темпа на вдигане на лихвите и в някакъв момент през годината да се спре повишаването. Кога ще се случи това, зависи от поведението на инфлацията”, посочи той.

“Това, което се нарича антиинфлационни мерки в последните години в България по- скоро са проинфлационни мерки или по- скоро мерки за спомагане на гражданите с ниски доходи да се справят с повишаващите се цени. Това, както знаем от икономическата теория води до допълнителна инфлация, за което не са виновни централните банки, а самото правителство”, обясни още той.

