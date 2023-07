24 май трябва да бъде записан като национален празник в Конституцията. Твърденията на БСП, че с предложената промяна се опорочава идеята за конституционна реформа, е опит на политически опоненти да отвърнат на добрите идеи, защото нямат реални аргументи срещу действителните текстове. Това коментира в ефира на bTV Radio председателят на парламентарната правна комисия Стою Стоев.

„За мен националният празник би следвало да бъде уреден в нашата конституция, наред със знамето, наред с герба, има такава глава в българската конституция. Следва да бъде уреден и националният празник, а не да бъде в закон, както е в момента. Относно това дали трябва да бъде 3 март или 24 май, аз винаги, когато съм дискутирал – защото и аз исках да видя как ще бъде настроението сред моето обкръжение, винаги съм разсъждавал по следния начин – 3 март е много важна дата в българската история, спор няма. По никакъв начин не целим да бъде отменено, но 3 март е много важна дата в новата история на България, в последните 200 години. Всъщност тя не отразява по никакъв начин нашата държава колко е стара, нашата народност от кога съществува. Всъщност 24 май отразява в крайна сметка всичко, което е постигнала нашата държава през тези векове, отделно от това да говорим, че има някаква свързаност между двата празника, защото основно благодарение на нашата писменост можем да твърдим, че сме оцелели през дългите години на чужда власт. Отделно от това 24 май показва, че имаме някакъв принос и за световната история. И най-важното в това ,че 24 май ще бъде уреден като национален празник в обществения ни договор в крайна сметка дава един друг ракурс на развитие на нашата държава, концентрираме се върху развитието на науката, на писмеността и като го въведем това като национален празник, реално трябва да промени нашата обществена нагласа, че ние целим образованието да се възкачи на нивото, което според мен е нужно и всички ние желаем. 24 май, лично моето усещане е, че е датата, която може да ни въздигне като нация на ново ниво и да постигнем целите, които си поставяме“, посочи Стою Стоев.

„С промените, които сме предложили се цели постигане на по-голяма независимост на съдебната власт, да се освободим от усещането в обществото, което всички ние имаме, а последните месеци се видя наяве – в съдебната власт да се замерят с обвинения за политически зависимости“, каза още шефът на правната комисия.

