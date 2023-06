“Имаме идеи за цялостно преформатиране на ВСС и на ролята на главния прокурор или да не се избира изобщо главен прокурор, ако премахнем тази фигура” Това съобщи в ефира на bTV Radio председателят на правна комисия в парламента Стою Стоев. “Или да се избере нов ВСС, който да избере тази фигура. Ние имаме намерение да сменяме концепцията на този орган. Основната идея е да се раздели на два органа - ВСС, който да управлява съдебната власт в част съдии и на прокурорски съвет, който да отговаря за прокуратурата. Независимостта на съда следва да се укрепи с дългогодишната препоръка към България да се контролира висшия кадрови съдебен орган от съдии, избрани от съдии. Прокуратурата и фигурата на главния прокурор така да бъде реформирана, че да няма такова влияние, което да я прави толкова апетитна за политическите партии”, допълни той.

“В момента нямам отговор на въпроса кога ще се случи изслушване на главния прокурор в правна комисия. Трябва да говорим и с другите парламентарно представени партии, защото те днес заявиха на комисия, че с това е изчерпано искането на главния прокурор да бъде изслушан, защото той е поискал спешно да бъде изслушан, но в същото време не се явява, когато сме го направили” Той уточни, че тази теза е изразена от представителите на ГЕРБ-СДС. “Моето виждане е, че все пак няма да е лошо да изслушаме главния прокурор. Надявам се този път да успеем да организираме заседанието с предварителна договореност от прокуратурата, защото ние се опитахме да се свържем с тях, за съжаление неуспешно”, каза Стоев.

Цялото интервю със Стою Стоев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.