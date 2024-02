“През последните 5 тримесечия имахме много интересен парадокс на пазара на труда. Всяко тримесечие броят на сделките намаляваше, а пазарът на недвижими имоти не се охлажда” Това каза в ефира на bTV Radio Страхил Иванов, собственик на една от най-големите агенции за недвижими имоти.

“Парадоксално е, защото намаляването на броя на сделките би трябвало да оттегля купувачите, а това не се случва. В Благоевград например имаме ръст на сделките с 22%. През 2023-та година спрямо 2022-ра имаме 11% спад на сделките, за София спадът е малко под 6%. През последните 18 месеца наемите са във възход, вече много трудно може да се намери наем под 350 евро. Очакванията са, че лихвените проценти за ипотечно кредитиране ще започнат да се покачват”, допълни той.

Цялото интервю със Страхил Иванов може да чуете в прикачения звуков файл.