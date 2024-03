Единственият начин да се намери решение е след преговори за втория мандат да бъде предложен кандидат за премиер, близък до ГЕРБ. Това коментира в ефира на bTV Radio политологът професор Светослав Малинов. Той обаче посочи, че в сегашната ситуация е много трудно да се избегнат предсрочни избори.

„Много трудно в тази ситуация, и не бих се фокусирал тук върху символа чии е мандатът, защото в България сме имали правителство – това на Орешарски и с третия мандат. Целият въпрос е, че връщането на масата на преговорите в момента трябва да бъде осъществено от ГЕРБ и не мога да си представя как те ще се съгласят да се върнат. Първо след всички тези декларации, които направиха, второ след конкретните думи, отказа на Мария Габриел повече да се ангажира. Първо трябва да има консултации с президента и тогава се връчва вторият мандат. В този смисъл може да бъде помолено за някаква отсрочка, през която да се отвори прозорец за преговори, защото когато се вземе мандатът, той се взема от кандидат за премиер, и тогава нещата ще се изяснят. Не мисля, че кандидатът за премиер трябва да бъде фигура – силна или не толкова силна, но свързана с ПП и ДБ. Единственият начин да се премине в някаква позитивна посока е това да бъде човек, или близък до ГЕРБ, или излъчен от ГЕРБ, или човек, който ГЕРБ биха могли да припознаят като свой премиер. В този смисъл дори това трябва да се избегне – да се излъчва фигура от ПП-ДБ, но това трябва да бъде договорено предварително, защото иначе просто ще се мине през процедурата и мандатът ще бъде върнат като неуспешен.“, коментира проф. Малинов.

По отношение на това, дали е имало реално желание за намиране на съгласие между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ или поставяне на нови и нови условия, за да се стигне умишлено до провал на преговорите, Малинов посочи:

„Знаем, че беше обявено от Мария Габриел, че няма повече да се преговаря – първо един ден по-рано и второ, беше обявено, че основният проблем е вътрешният министър. Имайки предвид всичко, което чухме и видяхме през последните седмици, аз мога спокойно да кажа, че не вярвам на това, че след като е договорено всичко – и споразумение, и състав на МС, преговорите са се провалили заради вътрешния министър или искането на ПП-ДБ да бъде сменен. Просто не вярвам, това е нелепо обяснение. В този смисъл трябва да има някакво друго. Това, което видяхме през цялото време е поставяне на ултиматуми, крайни срокове от страна на ГЕРБ, някакво бързане, което с оглед на конституционната процедура не може да бъде обяснено. Тук говоря за факти. Бих добавил сега своята интерпретация. Когато се опитваш да поставяш срокове там, където нито Конституцията ги изисква, нито политическата ситуация, очевидно се опитваш да създаваш напрежение и целиш провал на преговорите. Другият вариант е, че целиш успех на преговорите, но фактът, че на няколко пъти тези ултиматуми прозвучаха абсурдно и необяснимо, означава, че вероятно ГЕРБ са имали желание много по-голямо от това на ПП-ДБ да се провалят преговорите. Трудно ми е да видя точно какво от поведението на ПП-ДБ като факти може да бъде обяснено като желание за преговори. А иначе обвиненията от двете страни ще продължат, особено в предизборната кампания, но като погледнем назад и видим как завършиха, как беше обяснен провалът на преговорите, аз мисля, че ГЕРБ не може да избегне вината за предизвикването на предсрочните избори.“

Относно казаното днес от Кирил Петков, че явно ГЕРБ не са готови да направят реформи в съдебната система, в службите и регулаторите, и това е причината за провала на преговорите, а не битката за постове, проф. Малинов коментира:

„Това, което разбрахме е, че едва ли не всичко е договорено. Ако всичко е било договорено, аз съм убеден, че преговорите щяха да завършат успешно, защото ПП и ДБ винаги са били в състояние да правят компромис с един министър, направиха го и по-рано, това не може да бъде обяснение. Ако се вгледаме в динамиката на преговорите и общото поведение на ГЕРБ, бих могъл да кажа, че през цялото време, не става дума за преговорите, а изобщо, имаше нежелание съдебната реформа да отиде до край, не само конституционните промени, а и закон нов за съдебната власт да бъде приет. Имаме всички основания да подозираме, че това е много по-сериозно обяснение за провала на преговорите от каквото и да било друго. Разбира се, и темата за службите стои, но все пак аз бих се концентрирал върху това -цялата реформа, за която конституционните промени са основата, но тя не е завършила само с тях, представлява като крайна цел да имаме действаща съдебна система, тя да бъде силна, безпристрастна, с нови хора. Аз мисля, че това е, което притеснява и ГЕРБ, и ДПС, които са техни постоянни партньори в момента. Това за мен е по-смисленото обяснение.“

Цялото интервю с проф. Светослав Малинов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.