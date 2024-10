„В настоящия момент политиците от ПП-ДБ излязоха директно с тезата, че зад тези мащабни манипулации на вота стои партията ДПС-ново начало на Пеевски. Те имаха своите ясни политически послания и аргументи. Много скоро ние ще видим в кои секции, които по традиция има рязка промяна на вота между избори, кои секции имат неочаквани, нелогични за всяка демокрация мнозинства и тогава, независимо, че това не са доказателства за съда, може би МВР вече няма да има избор и ще трябва да действа. В момента, ако приемем, че тази обща теза се споделя - включително, че партията ДПС-Ново начало с лидер Пеевски стои зад тези неща, това може по-скоро бързо да консолидира едно възможно мнозинство. Аз не виждам какъв може да бъде проблемът, особено на ГЕРБ, да застане зад определени тези, и след това заедно с ПП-ДБ много лесно да направи мнозинство, тъй като от резултатите, които имаме в момента, чисто математически ние виждаме, че ако ГЕРБ и ПП-ДБ са заедно, постигнат някакво споразумение, всеки трети като че ли стига за мнозинство. А ние вече имаме изявление на партията АПС, че ще подкрепи такова правителство, а пък те несъмнено са за този санитарен кордон около Пеевски. В момента много по-лесно ще стане, стига разбира се ГЕРБ най-накрая да застане срещу Пеевски.“ Това каза в ефира на bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов по повод предложението на Продължаваме промяната-Демократична България всички останали формации да направят санитарен кордон срещу Пеевски и да не допускат негови хора във властта.

По отношение на съмненията за купен и контролиран вот и призивът на президента към служебния кабинет, МВР и службите за отговори, проф. Малинов коментира:

„В настоящия момент не можем да сме оптимисти, че ще има събиране на достатъчно доказателства, които да са годни за съда, за да могат хората, които участват в тези престъпления, а такива несъмнено са извършени, да бъдат наказани. Така че – да оставим тези неща пак на онези, които събират доказателства и трябва да организират целия този процес, така че да е в съответствие с правните норми на Република България. Разбира се, имайки предвид, че сме със служебно правителство, в което има много тежки съмнения върху вътрешния министър, не можем да сме оптимисти. Но има политологически доказателства за тези неща, за които говорите. Те ще бъдат обобщени, представени на публиката от неправителствени организации, от политически партии и от експерти. За това е нужно малко повече време. Тези доказателства, макар и да не стават за съда, за безспорни пред съда на здравия разум и аз тогава се надявам, че за някои институции ще бъде невъзможно да бездействат. Но до тогава ще трябва да имаме малко търпение, защото МВР не работи честно и безпристрастно. Това е моята оценка.“

Целия разговор с проф. Светослав Малинов можете да чуете на звуковия файл.